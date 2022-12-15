إلقاء القبض على ثمانية أشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة

وردت معلومات إلى قسم شرطة ميسلون في حلب بوجود أشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة في محلة الحميدية ، ومن خلال متابعة القسم المذكور لتلك المعلومات وبنصب الكـ.مين اللازم تمكن من إلقاء القبض على خمسة أشخاص في محلة الحميدية والجابرية وبحوزتهم ( 84 ) حبة دوائية مخدرة وكمية من مادة الحشيش المخدر والدخان الأجنبي المهرب وسكينتين تمت مصادرتها جميعها.

بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على ترويج المواد المخدرة ضمن أحياء مدينة حلب بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص آخرين تم إلقاء القبض عليهم أيضاً.

بالتدقيق تبين أن المقبوض عليهم من أرباب السوابق ويوجد بحق البعض منهم عدة طلبات وإذاعات بحث بجرم سرقة ومخدرات.

تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية السورية