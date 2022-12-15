تلسكوب جيمس ويب يلتقط صوراً لأبعد نقطة من الكون رآها الإنسان

التقط تلسكوب "جيمس ويب" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، صوراً لثلاث مجرات حلزونية الشكل تشكلت قبل نحو 10 مليارات عام.

وتعتبر هذه المجرات هي أبعد مجرات تراها العين البشرية حتى الآن، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأفاد علماء فلك بأن هذه المجرات تكونت في مرحلة الكون المبكر، وتحديداً فيما يعرف بـ "الظهر الكوني".

كذلك تمكن تلسكوب جيمس ويب من رصد صور تفصيلية لأجرام سماوية، تنتمي إلى فترة الكون المبكر.

وكانت هذه المجرات في الفترة الواقعة بين 8 إلى 10 مليارات سنة، بنصف حجم كتلتها النجمية الحالية، مما يجعل هذه المجموعة أبعد ما التقطته العين البشرية.

وتمكنت تلسكوبات سابقة مثل "هابل"، من التقاط صور لهذه المجرات، لكن صور "جيمس ويب" تمتاز بأنها تفصيلية أكثر.

ويساعد ذلك العلماء في فهم تفاصيل هذه الأجرام السماوية وميزاتها، وفك لغز المجرات الحلزونية.

وسيوفر "جيمس ويب"، الذي أُطلق أواخر 2021، دقة وحساسية محسَّنتان تفوقان تلسكوب "هابل"، كما انه سيخلف تلسكوب "سبيتزر" الذي انتهت مدة خدمته عام 2020.

وسيتموضع التلسكوب على بعد 1,5 مليون كيلومتر خلف الأرض والشمس، في نقطة "لاغرانج L2"، وسوف يحوم حول تلك النقطة في مدار دائري ليقوم بالرصد.

وسيمكِّن التلسكوب مجموعة واسعة من التحقيقات في مجاليّ علم الفلك وعلم الكون، بما في ذلك رصد بعض الأحداث والأجرام الفلكية الأكثر بُعداً في الكون.