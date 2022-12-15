فرنسا تُنهي أحلام المغرب وتصعد لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم

ستكون فرنسا حاملة اللقب على موعد مع مواجهة مرتقبة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم، بعدما فازت 2-صفر على المغرب في الدور قبل النهائي اليوم الأربعاء، لتقترب من أن تصبح أول منتخب يحتفظ باللقب مرتين على التوالي، منذ أن فعلتها البرازيل قبل 60 عاما.

وعانى منتخب المغرب من ضربة مبكرة بإصابة اثنين من أبرز مدافعيه، وهما نايف أكرد قبل البداية مباشرة ورومان سايس في منتصف الشوط الأول.

تقدمت فرنسا بهدف مبكر مع بداية الشوط الأول عن طريق ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر للديوك، بعد متابعة كرة غيّرت اتجاهها وسدد في شباك الحارس ياسين بونو.

واقترب أوليفييه جيرو الهداف التاريخي لفرنسا من إضافة الهدف الثاني لكنه سدد بقوة في القائم في الدقيقة 17.



وحاول المغرب أن يصبح أول منتخب على الإطلاق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يصل إلى النهائي، لكنه تعرض لضربة مبكرة بإصابة المدافع نايف أكرد قبل انطلاق المباراة مباشرة، ثم زميله القائد رومان سايس الذي خرج في الدقيقة 21 وشارك سليم أملاح بدلا منه.

وقبل الاستراحة بدقيقة واحدة، سدد المغربي جواد الياميق ركلة خلفية مذهلة لكن هوجو لوريس حارس فرنسا أنقذها ببراعة.

وقبلها بدقائق أنقذ لوريس أيضا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقبل انطلاق الشوط الثاني، قرر وليد الركراكي مدرب المغرب استبدال نصير مزراوي، العائد من الإصابة، ومشاركة يحيى عطية الله الذي صنع هدف الفوز 1-صفر على البرتغال في دور الثمانية.

واستحوذ المغرب على الكرة طيلة أحداث الشوط الثاني، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، فمن هجمة مرتدة نجح كولو مواني في إضافة الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 79.

وستكون فرنسا سعيدة بعدما أصبحت صاحبة أول منتخب يصل إلى نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين منذ فعلتها البرازيل في 2002، والآن ستفكر أمام الأرجنتين يوم الأحد أن تصبح ثالث منتخب يحتفظ باللقب بعد البرازيل في 1962 وإيطاليا في 1938.

وسيخوض منتخب المغرب مباراة أخرى أمام كرواتيا لتحديد صاحب المركز الثالث يوم السبت.