683 ألف ليتر من المازوت لمزارعي القمح بـ حماة

14-12-2022

683 ألف ليتر من المازوت لمزارعي القمح بـ حماة

بيَّنَ مصدر في اللجنة الزراعية الفرعية بحماة أنه تم تخصيص نحو 683 ألف ليتر من المازوت الزراعي لتوزيعها للمزارعي القمح لحراثة أراضيهم وتجهيزها للزراعة تم تخصيص 27  طلباً بسعر التكلفة و 4 طلبات بالسعر المدعوم.
ولفت إلى أنه تقرر توزيع 2 ليتر للدونم بسعر التكلفة و 1 ليتر بالسعر  المدعوم.
وذكر مدير زراعة حماة أشرف باكير أن التوزيع بدأ للفلاحين ويتم باعتماد بطاقات زراعية يستلمونها  من الوحدات الارشادية بمناطق المحافظة وتحدد عليها الكميات التي تسلم لهم  في كل مرحلة زراعية.

 الوطن

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