العراق: مناطق صحراء القائم باتجاه الحدود السورية آمنة بالكامل

أعلن مصدر أمني رفيع المستوى في قيادة «الحشد الشعبي» بمحافظة الأنبار العراقية أمس إغلاق جميع «الثغرات» الأمنية في مناطق صحراء الأنبار الغربية للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً أن مناطق صحراء قضاء القائم باتجاه الشريط الحدودي مع سورية باتت مؤمّنة بشكل كامل.

ونقلت وكالة «المعلومة» عن المصدر قوله: إن «قوات الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية هدفت إلى إغلاق جميع الثغرات الأمنية في مناطق صحراء الأنبار الغربية المؤدية إلى مناطق الشريط الحدودي مع سورية غرب الأنبار في خطوة من شأنها منع وصول إمدادات مسلحي داعش لبقاياه في المناطق الصحراوية ومحاصرتهم إضافة إلى منع حالات التسلل وضبط الحدود بشكل تام».

وأضاف المصدر: إن «مناطق صحراء قضاء القائم غرب الأنبار باتجاه الشريط الحدودي مع سورية باتت مؤمّنة بشكل كامل بعد إغلاق جميع المعابر غير الرسمية فضلا عن إرسال تعزيزات أمنية لزيادة عديد القوات الأمنية بصنوفها المختلفة لتعزيز أمن واستقرار تلك المناطق».

وأوضح، أن قوات «الحشد الشعبي» قامت بردم كل السواتر التي أقامتها عصابات داعش الإجرامية ونشر نقاط أمنية ثابتة ومتحركة على طول المناطق الصحراوية لقضاء القائم باتجاه مناطق الشريط الحدودي مع سورية للحيلولة دون وقوع أي خرق امني.