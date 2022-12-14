روبرت فورد : الأسد ليس في عجلة من أمره للقاء أردوغان

استبعد السفير الأمريكي السابق في دمشق روبرت فورد، أن يجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد، قريباً في موسكو. وقال فورد في مقالة نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط”، إن أردوغان والأسد يتفقان على قضية واحدة، وهي رفض حكم ذاتي كردي في سوريا.

وأضاف فورد أن العودة إلى اتفاقية “أضنة” (1998)، كما تريد موسكو، لا تلوح في الأفق، وإن أمكن ذلك فإنه لن يخدم التقارب التركي- السوري، لأن أنقرة تشكك في قدرة دمشق على فرض سيطرتها.

ورأى السفير الأمريكي السابق أن أنقرة تشترط لاستئناف المحادثات السياسية مع دمشق، ضمان عودة آمنة للاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم.

وأشار فورد إلى أن الأسد ليس في عجلة من أمره للقاء أردوغان ومنحه دفعة سياسية، لأنه في حال فازت المعارضة التركية بالانتخابات المقبلة، فإنه سيتمكن من التوصل لاتفاق تتخلى فيه أنقرة عن مقاتلي المعارضة.



وكالات