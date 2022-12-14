اكتشاف كمية ضخمة من الذهب في أكبر منجم بمصر

أعلنت شركة "سنتامين للتعدين" الأسترالية المشغّلة لمنجم السكري للذهب في مصر، أن حملات الحفر المحسنة لديها أدت إلى زيادة 1.3 مليون أوقية "أونصة" في منجم السكري للذهب.

وأوضحت الشركة أن ذلك أدى إلى ارتفاع احتياطي الذهب في منجم السكري إلى 11.1 مليون أونصة.

وأكدت Centamin PLC اليوم الثلاثاء أنها عملت بشكل هادف على تنمية الموارد والاحتياطيات في مشروعها للذهب في منجم السكري في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارتن هورجان: "أضفنا ما يقرب من مليوني أوقية من إجمالي الاحتياطيات المعدنية على مدى العامين الماضيين، ولا نزال على ثقة من تحقيق المزيد من النمو في منجم السكري للذهب".

وتبلغ قيمة هذه الاحتياطيات، بسعر الذهب عالميا اليوم، نحو 20 مليار دولار، نصفها يذهب إلى الحكومة المصرية بناء على الاتفاقية مع الشركة المنقبة.

وزادت الاحتياطيات للسنة الثانية على التوالي، إذ ارتفعت بنسبة 13% مقارنةً ببيانات 2021، التي سجلت 9.8 مليون أونصة، ما يعزز مكانة منجم السكري.

وارتفعت الاحتياطيات المثبتة لمنجم السكري بنسبة 5% لتبلغ 6 ملايين أونصة.

وأشارت الشركة إلى قفزة الاحتياطيات الجوفية بالحفرة المفتوحة للتنقيب بمقدار 3 أضعاف منذ عام 2020، وصولًا إلى 1.2 مليون أونصة، لتغطي بذلك النضوب السنوي للمنجم للمرة الأولى منذ 2015.

وتخطط سنتامين لحفر مساحة 280 ألف متر مربع العام المقبل، على أن تعلن عن العمر الافتراضي المحدّث للمنجم منتصف 2023، علمًا بأن عمر الحفرة المفتوحة يبلغ وفق آخر الدراسات 14 عامًا.

المصدر: Rt