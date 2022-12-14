التبرير ذاته في كل مرة: انقطاع المتة في الأسواق سببه قلة مادة الفيول في المعمل

لا تزال بورصة أسعار المتة تواصل غليانها اللامسبوق ودون أية مبررات تذكر سوى الاحتكار والجشع، والتحجج بأزمة المحروقات التي غلبت على الكثير من ضعاف النفوس وتجار الأزمة.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، وبعد استفحال أزمة انقطاع مادة المتة والتي تعتبر المشروب المفضل لكثير من السوريين، قال أن عدم توفر مادة المتة في الأسواق سببه قلة مادة الفيول لدى المعمل، ما أدى لتخفيض إنتاجه بشكل كبير، ونعمل على إيجاد حلول.

وأضاف لإذاعة شام اف ام: لن نقسو على أصحاب محال المفرق لأنهم الحلقة الأضعف، والتركيز على التجار الكبار.

يذكر أن سعر نصف كيلو المتة وصل لـ20ألف ليرة سورية خلال الأيام الماضية و الـ250غرام بـ 9500ليرة، وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت سعر المتة بـ 10 آلاف ليرة لعلبة “الخارطة” نصف كيلو، أما الـ 250 غ فسعرها 5100 ليرة.