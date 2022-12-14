14-12-2022
الحكومة ترفع اسعار البنزين والمازوت!
اصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم قرارا برفع:
- سعر مبيع مادة البنزين اوكتان ٩٠ للمستهلك بسعر ٣٠٠٠ ل. س للتر.
- سعر مبيع بنزين اوكتان ٩٠ الحر ٤٩٠٠ ل.س للتر
- سعر مبيع بنزين اوكتان ٩٥ ب ٥٣٠٠ ل .س للتر .
- سعر مبيع المازوت المدعوم الموزع من قبل شركة محروقات في جميع انحاء سورية للقطاعين العام والخاص بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لانتاج الرغيف التمويني ٧٠٠ ل.س للتر
- سعر مبيع المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي ٣٠٠٠ ل. س للتر.
يتوجب على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع هذه المواد الأعلان عن هذه الأسعار ونوعية المادة بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات ، ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم ٨ عام ٢٠٢١ وينهى العمل بكل ما هو مخالف لذلك القرار.
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