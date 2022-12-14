طن حطب ذكي لكل عائلة في اللاذقية بـ 500 ألف ل.س

بالتزامن مع انعدام وسائل التدفئة وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، أصدرت مديرية الزراعة في اللاذقية قراراً يقضي ببيع الحطب للمواطنين عبر البطاقة العائلية ولمرة واحدة.

وقال مدير الزراعة المهندس باسم دوبا لصحيفة تشرين المحلية، إنه وفقاً للقرار رقم 131 تاريخ 28-11-2022 المتضمن بيع الحطب الحراجي، الموجود لدى مراكز التجميع التابعة لدوائر الحراج، إلى المواطنين، فإنه يسمح ببيع طن واحد من الحطب بسعر 500 ألف ليرة، بموجب البطاقة العائلية ولمرة واحدة فقط.

وبيّن دوبا، أنه سيتم البدء بعمليات التسجيل والبيع خلال الأيام القليلة القادمة، موضحاً أنه على الراغبين في الحصول على الحطب، الحضور إلى مبنى مديرية الزراعة والتسجيل ضمن النافذة الواحدة، على أن يتم تسليمهم الحطب في مراكز التجميع التابعة لدوائر الحراج في الأماكن الأقرب إليهم.

وأوضح دوبا، أنه سيتم بيع الحطب نوع صنوبر، بطريقة “الدوكمة” وحسب الأطوال المتوفرة، مؤكداً أن عملية البيع تتم مباشرة بين مديرية الزراعة والمواطنين من دون متعهدين، حيث تقوم فرق التربية والتنمية بعملية القطع ضمن الحراج وفقاً لخطة سنوية، ويتم تجميع الأحطاب الناتجة في مراكز التجميع التابعة لدائرة الحراج.

