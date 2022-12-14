العثور على جثث 27 مهاجرا في صحراء تشاد

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء إنه تم العثور على جثث 27 مهاجرا يُعتقد أنهم لقوا حتفهم بسبب العطش في صحراء تشاد.

وأضافت المنظمة أن تقارير ذكرت أن المهاجرين غادروا بلدة موسورو في وسط تشاد قبل نحو 17 شهرا على متن شاحنة صغيرة.

وأضافت: "يُعتقد أن الشاحنة ضلت الطريق وسط الصحراء وتعطلت لأسباب ميكانيكية ولقي المهاجرون حتفهم بعد ذلك من العطش". وكان بينهم أربعة أطفال.

وثقت المنظمة الدولية وفاة أو اختفاء أكثر من 5600 شخص خلال عبور الصحراء الكبرى منذ عام 2014

وتشاد بلد حبيس في وسط أفريقيا تحده ليبيا من جهة الشمال، ويجتازه المهاجرون الأفارقة الطامحون للوصول إلى شاطئ البحر المتوسط.

وتقع مساحة واسعة من البلاد ضمن الصحراء الكبرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وتقول المنظمة إنها وثقت وفاة أو اختفاء أكثر من 5600 شخص خلال عبور الصحراء الكبرى منذ عام 2014، بينهم 149 حالة وفاة منذ بداية 2022 وحتى الآن.

وأضافت أنه تم تسجيل 110 حالات وفاة بين المهاجرين في تشاد منذ عام 2014، إلا أن من المرجح أن تكون الأرقام أعلى من ذلك بالنظر إلى أنه لا يتم توثيق الكثير من الحالات.