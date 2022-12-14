روسيا تشترط تنازل أوكرانيا عن بعض الأراضي قبل أي محادثات سلام

أعلن الكرملين، أمس الثلاثاء، أن على أوكرانيا التنازل عن الأراضي التي أعلنت روسيا ضمها قبل الشروع في أي مفاوضات دبلوماسية، في رده على اقتراح فولوديمير زيلينسكي بتنظيم "قمة صيغة السلام العالمي".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إن "على الجانب الأوكراني أن يدرك الحقائق التي جرت في الميدان".



وأضاف: "هذه الحقائق تظهر أن روسيا الاتحادية تملك أراضي جديدة"، مشيراً إلى "استحالة أي تقدم" دبلوماسي طالما أن كييف "لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار".

وفي نهاية أيلول/سبتمبر، أعلنت روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها بالفعل في عام 2014.

وتطالب أوكرانيا، من جانبها، روسيا بسحب قواتها وإعادة جميع الأراضي التي تحتلها.

وأشار بيسكوف إلى أن سحب روسيا لقواتها من أوكرانيا قبل عيد الميلاد أمر "غير وارد"، في رده على طلب آخر قدمه زيلينسكي، الاثنين، خلال مداخلة عبر الفيديو أمام مجموعة السبع.

وجدد الرئيس الأوكراني، الاثنين، خطته للسلام المكونة من 10 نقاط والتي قدمها في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وتتناول استعادة وحدة الأراضي ومصير السجناء والأمن الغذائي.