روسيا: أنظمة «الباتريوت» أهداف مشروعة لقواتنا!

حذر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من «تزويد حلف الناتو أوكرانيا بأنظمة باتريوت الصاروخية».

وقال ميدفيديف: إنه «إذا زود الناتو كييف بأنظمة باتريوت، فستصبح تلك الأنظمة هدفا مشروعاً لقواتنا»، وذلك بعد إعلان أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأن «الحلف بدأ اليوم اجتماعاً هاماً في بوخارست، يبحث إمكانية نقل أنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا».

وتعهد حلف شمال الأطلسي، بـ«تكثيف الدعم بصورة أكبر لأوكرانيا، بما في ذلك إصلاح البنية التحتية للطاقة في هذه البلاد بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية».

وقال بيان صادر عن وزراء خارجية الناتو في بوخارست، «الحلفاء سيساعدون أوكرانيا في إصلاح بنيتها التحتية للطاقة وحماية شعبها من الهجمات الصاروخية».

وقال الناتو أيضا: إنه «سيساعد أوكرانيا الآن على تعزيز مرونتها، وحماية شعبها، ومواجهة حملات التضليل الروسية وأكاذيبها».

وكان ستولتنبرغ قد قال في وقت سابق: إنه «يتوقع من الدول الأعضاء “زيادة” أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة وقطع الغيار والتدريب المقدمة لأوكرانيا».

ويعد الحصول على أنظمة دفاع جوي إضافية أبرز المطالب العاجلة لكييف، إلا أن هذا المطلب لم يتم تحقيقه بالشكل المطلوب، وفق تصريحات المسؤولين الأوكرانيين.

وأضاف ستولتنبرغ، إنه «إضافة إلى احتياجات أوكرانيا الملحة، ستتم أيضا مناقشة الدعم طويل الأجل لهذه البلاد، بما فيه الانتقال من استخدام الأنظمة السوفياتية إلى المعدات العسكرية الغربية الحديثة».

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الروسية: إنها «دمرت مستودع صواريخ ومدفعية للقوات الأوكرانية، بالقرب من بيلوجوري في منطقة زاباروجيا».

وحذرت من أن أوكرانيا، «تستعد لاقتحام محطة زاباروجيا النووية بمئات من نخبة مقاتليها»، نافيةً المعلومات عن انسحاب قواتها من المحطة.

من جانبه، أكد الجيش الأوكراني أن «قواته دمرت جسراً للسكك الحديدية في زاباروجيا، استخدمته القوات الروسية لمد الوحدات المقاتلة بالمؤن والعتاد».

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: إن «الجيش صد هجمات أوكرانية في محاور كوبيانسك وكراسنوليمان في لوغانسك».

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف: إن «أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 7 طائرات مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك».