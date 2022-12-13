البلاد تستقبل منخفضاً جوياً مطرياً يستمر حتى يوم الخميس

الأجواء غائمة جزئياً وباردة و "صقيعية" على المناطق الجبليّة تستقبل البلاد ليلاً منخفضاً جوياً تؤدي إلى هطولات مطرية.

تزداد فعالية المنخفض الأربعاء بفاعلية متوسطة الشدة في المناطق الشمالية الغربية والساحلية، وضعيف الفاعلية في باقي المناطق حيث تضعف الفاعلية الجوية كلما اتجهنا نحو الداخل.

في حين تكون الهطولات المطرية في المناطق الساحلية والشمالية الغربية غزيرة ومصحوبة بالرعد يوم الأربعاء، بينما باقي المناطق تشهد هطولات مطرية أقل غزارة على شكل زخات متقطعة متفاوتة الشدة.

كما تنخفض الحرارة يوم الأربعاء بمعدل درجتين في أغلب المناطق مع استمرار الأجواء الباردة خلال ساعات الليل واحتمال تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.