احتياطات أوروبا من الغاز قد تنضب بسبب البرد

على الرغم من دعوات السياسيين للحفاظ على الوقود، إلا أنّ أوروبا بدأت تلجأ لاستخدام المزيد والمزيد من الغاز، من منشآت التخزين بسبب الطقس البارد.

حيث تجاوز استهلاك الغاز من منشآت التخزين في أوروبا، تحت تأثير الطقس البارد، متوسط القيم لهذا الوقت في السنوات الأخيرة، حيث أجبر الطقس الذي تقلّ فيه درجات الحرارة بكثير عن المتوسطات طويلة الأجل لهذا الوقت من العام، أجبر الصناعة على استخدام المزيد من الغاز، حيث من المتوقع كذلك أن يكون الطقس في أوروبا هذا الأسبوع أبرد بدرجة أو درجتين عن الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، فقد ظلت الطلبات على الغـاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا على نفس مستوى الأيام والاشهر السابقة، حيث قبلت شركة “Operator GTS of Ukraine” من شركة “غاز بروم” الروسية طلباً للعبور يوم الاثنين بمقدار 42.4 مليون متر مكعب، وقالت الشركة الأوكرانية إن الرقم هو نفسه ليوم أمس الأحد.

وقد انخفض مستوى المخزون الحالي في أوروبا إلى 88.48% وهو أعلى بـ 10.6 درجة مئوية في المتوسط من نفس التاريخ على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقا لـ GIE Gas Infrastructure Europe.

كذلك تجاوز استخراج الغـاز من مرافق التخزين في الفترة بين 6-9 كانون الأول في المنطقة، متوسط قيم السنوات الخمس الماضية.

بينما تحذر شركة «غاز بروم» الروسية من أن الحمل على منشآت التخزين في أوروبا، سيكون أعلى مما كان عليه في السنوات السابقة، بسبب الخدمات اللوجستية المتغيرة ومصادر إمدادات الغاز إلى السوق الأوروبية.

ومنذ بداية شهر كانون الأول، تعمل محطات الغـاز الطبيعي المُسال الأوروبية بسعة 70%، وهو تقريباً نفس المعدل الذي كانت تعمل به في تشرين الثاني (69%).

ومنذ أن بدأت العقوبات الأوروبية-الأمريكية على روسيا، عانت الدول الأوروبية والعالم ، من أزمة طاقة حادة، تسببت بلجوء العديد من الدول إلى التقنين في استخدام موارد الطاقة.