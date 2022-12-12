توتال تكشف موعد بدء التنقيب عن الغاز في لبنان

كشفت “توتال إنرجيز”، الاثنين أنها «ستعمل على بدء التنقيب في إطار مشروعها للغاز البحري في البلوك رقم 9 في لبنان اعتباراً من العام المقبل»، مضيفة إنها «ستختار على الأرجح المورد لمنصة حفر جديدة في الربع الأول من عام 2023».

الشركة وفي بيان، قالت «قُدمت طلبيات للموردين من أجل المعدات المطلوبة».

وتوصلت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة في أكتوبر إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بشأن مصير حقل الغاز، مع دخول اتفاقية حدودية بحرية تاريخية مع إسرائيل حيز التنفيذ.

واتفق لبنان والاحتلال على صفقة تاريخية بوساطة الولايات المتحدة، تسمح لكلا البلدين باستغلال حقول الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما ينهي نزاعا دام عقوداً على حدودهما البحرية.

ويرى محللون اقتصاديون ومتخصصون بقطاع الطاقة، إن «الاتفاق يتيح لبيروت زيادة الاستكشافات والتنقيب بما يساهم في دعم اقتصادها المتعثر».

وتضمن الاتفاق، خضوع حقل كاريش بالكامل للسيطرة الإسرائيلية في مقابل منح حقل قانا للبنان.

وسيتلقى “الاحتلال” نحو 17 % من عائدات حقل “قانا” حين يدخل مرحلة الإنتاج.