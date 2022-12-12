أسعار الألبان مرتبطة بتقلبات الصرف !

أكد مدير الشركة العامة للألبان بدمشق “أحمد طحطوح” أن «أسعار المواد الداخلة في صناعة اللبن ترتفع وتتبدل حسب تقلبات أسعار الصرف، وهذا ينعكس بدوره على سعر المادة المنتجة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد التعبئة والتغليف».

وأوضح “طحطوح” أنه «يتم إجراء الاختبارات اللازمة على المنتج الجاهز للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية السورية، ومن أهم هذه الاختبارات نسبة الدسم والحموضة ونسبة البودرة المستخدمة في الحليب والتي تتم اعتمادا على معايير المكتب الهندسي التي تتضمن كميات المواد الأولية الواجب استخدامها لكل مادة منتجة، فمثلاً لإنتاج 1000 كغ من اللبن يتم استخدام 1000 كغ حليب خام و50 كغ حليب مجفف مسحوب الدسم».

ولفت إلى أن الشركة العامة للألبان تحصل على الحليب الخام من مباقر الدولة ومن بعض الموردين المتعاقدين مع الشركة.

البعث