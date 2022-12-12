الغابات تشكل 30% فقط من مساحة سوريا

كشف المستشار البيئي في منظمة الأمم المتحدة للتنميّة الصناعيّة “أديب الأسطا” أنّ “الغابات كانت تشكل 30% من مساحة سوريا قبل الحرب عام 2010، أمّا اليوم فهي تشكل نسبة 3% وهذا تدهور كبير”.

وأضاف ” الأسطا” خلال برنامج المختار الذي يبث عبر “إذاعة المدينة اف ام” وتلفزيون الخبرأنّ “دور سوريا بالتغير المناخي يشكّل 79 ٪ من الانبعاثات السنويّة، مضيفاً أنّ “هذه النسبة لا تشكل شيئاً من دول العالم الصناعي التي تصل لملايين”.

بدوره، أكّد مدير الموارد الطبيعية في البحوث الزراعية “د. منهل الزعبي” خلال البرنامج أنّ “استعمال الطاقة الشمسية في سوريا غير موجّه ويسبب استنزاف للمياه الجوفيّة”.

وأفاد “الزعبي” أنّه “5 من أصل 7 من الأحواض المائيّة الموجودة في سوريا تعاني من مشاكل العجز المائي”.

وأضاف “الزعبي” أنّ “الاستمرار بالممارسات الخاطئة سيزيد العجز في الموارد المائية السطحية”.

واقترح “الزعبي” أن يتم التوجه لطريقة الري المطوّر باستخدام أجهزة الليزر التي توفر 25% من الماء وتزيد الإنتاج، وحصاد مياه الأمطار لزيادة الغطاء النباتي”.

يُذكر أنّ وزارة الزراعة السورية وصفت شتاء2021 بأنّه الأخطر من ناحية الجفاف، محذرة من انخفاض معدلات الهطولات المطريّة والجفاف والتغيرات المناخية.

تلفزيون الخبر