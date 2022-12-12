كل حال يتغير
• تقول الشاعرة السورية مريم مصطفى: يا الله.. أريد أسنانا قوية كي أمضغ كل هذا القهر!
• السوريون يقضون يومهم بتبادل قوائم الشكوى حتى يتأسوا ببعضهم بعضا، ووأولاد الحكومة مرتاحون أن الشعب مشغول عنهم بنفسه، وأولاد المعارضة شامتون فينا.
• اتصل بي أخي وسألني كيفك ؟ قلتله عال العال .. فقال: خيي مابتذكر أنك بحياتك اشتكيت رغم الأهوال الي بتمر عليك.. قلت: خلال عملي الطويل في رد المظالم تعلمت أن الناس لايستندون على من يشكو مثلهم وأن الشكوى تطمع الأعداء وتضعف صورتك أمام الأصدقاء، وأن الله خلقك ووكلك بنفسك ولم يوكل غيرك بك فكن كالسيف فردا..
• لقد تحول مفهوم البطولة عبر التاريخ من قتل الآخر أو التغلب عليه إلى التغلب على مسائل الحياة ومعوقاتها والإرتقاء بالنفس والعقل إلى مايليق بكرامتك وكبريائك كفرد يتكئ على نفسه حيث بطولتك كسوري أن تبلغ نهاية العام وأنت مازلت حياً..
• الحكومة ليست أمك وبيك، وأنت بالنسبة لها لست أكثر من دافع ضرائب مطيع، ومهما صرخت على الفيس بوك لن تسمعك.. فقط الشرطة الإلكترونية هي التي ستسمعك..
• تعاون على الحياة مع مجموعة الناس الذين يكملونك وتكملهم في الإحتياجات والمعارف إلى أن يأذن الله والحزب بقيام حكومة عادلة وبرلماناً يمثلكم..
• ليت الفتى حجر
نبيل صالح
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