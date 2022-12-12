الاحتلال الإسرائيلي يقتل فتاة فلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد فتاة من مخيم جنين بعد إصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المخيم.

ودارت اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين خلال اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيليين للمخيم الواقع شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها: "استشهاد الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاماً) بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين".

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين، وأصابت مواطنين على الأقل واعتقلت ثلاثة آخرين، بينما ألحقت أضراراً بعدد من المركبات المتوقفة وبأحد المحال التجارية.

وقالت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "كتيبة جنين"، إن مسلحيها استهدفوا قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بصليات كثيفة من الرصاص، وحققت إصابات مباشرة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن مسلحيها استهدفوا "حاجز الجلمة" بصليات كثيفة من الرصاص، لافتة إلى أنها تصدت لقوات إسرائيلية اقتحمت منطقة "البيادر" في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شقيقين مطلوبين، بذريعة أنهما كانا يخططان لتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 218 شهيداً، غالبيتهم في الضفة الغربية والقدس، في عام هو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ العام 2005، وفق ما نشرته الأمم المتحدة.