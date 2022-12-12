تقرير: واشنطن قلقة من احتمال أن تزود روسيا إيران بمقاتلات "SU-35"

أفاد تقرير نشره موقع "إسرائيل ديفينس"، أمس الأحد، بأن مسؤولين عسكريين أمريكيين أعربوا عن قلقهم البالغ، عقب تقارير تؤكد تلقي طيارين إيرانيين تدريبات في روسيا، حول تشغيل مقاتلات "SU-35".

وجاء في التقرير: "يعتقد هؤلاء المسؤولون أن تأهيل الطيارين الإيرانيين مقدمة لحصول إيران على هذه الطائرات، وسط تقديرات بأن صفقة من هذا النوع قد توقع العام المقبل".

يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن تأهيل الطيارين الإيرانيين يعد مقدمة لحصول إيران على هذه الطائرات، وسط تقديرات بأن صفقة من هذا النوع قد توقع العام المقبل

ولفت الموقع إلى أن مصادر أمريكية كانت قد ذكرت أن روسيا "زودت إيران بالفعل بنظم عسكرية كثيرة، تشمل مروحيات ودفاعات جوية وغيرها".

واقتبس الموقع تصريحات صادرة عن الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، قبل أيام، جاء فيها أن العلاقات الروسية – الإيرانية تتحول إلى شراكة عسكرية تهدد الشرق الأوسط والعالم بأسره.

وأشار إلى أن معلومات استخبارية، ساقها كيربي "ترجح أن موسكو عرضت على طهران دعما عسكريا غير مسبوق في مقابل تزويدها مستقبلا بالمزيد من الطائرات دون طيار والصواريخ الباليستية".

وذهب إلى أن روسيا "تعمل على تعميق التعاون مع إيران في مجال تطوير الأسلحة وفي مجالات التدريب، وأن عشرات الفنيين الإيرانيين يتواجدون في شبه جزيرة القرم، كما أرسلت روسيا إلى إيران معدات مخصصة للتدريب على تشغيل المُسيرات".

ونقل الموقع عن المسؤول الأمريكي قوله: "لدينا مخاوف بشأن نوايا روسيا تزويد إيران بمعدات عسكرية متطورة من شأنها أن تشمل نظم دفاع جوي".