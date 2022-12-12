قسد تضع يدها على لوحة فسيفسائية أثرية في منبج

عثرت ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تهمين عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، أمس، على لوحة فسيفسائية أثرية تعود للحقبة الرومانية، في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وذكر موقع المجلس التنفيذي لتلك «لإدارة» المدعومة من الاحتلال الأميركي وتسيطر على مساحات واسعة في شمال وشمال سورية، أن ما تسمى «هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية» عثرت على اللوحة بعد عملية تنقيب طارئة، حيث أبلغ أحد السكان بالعثور على لقى أثرية، أثناء حفره أساسات لإنشاء غرفة، وذلك حسبما ذكرت وكالة «نورث برس» الكردية التابعة لـ«قسد».

وأشار إلى أن أعمال التنقيب تمت بالتنسيق، بين «الهيئة» و«مديرية الآثار» في منبج والتي تتبع لـ«الإدارة الذاتية»، وقد استخرجتها فرق تنقيب محلية من مهندسين وفنيين، مرجحاً أن اللوحة تعود للفترة الرومانية المُتأخرّة.

ويقوم الاحتلال الأميركي بالتواطؤ مع «قسد» بسرقة النفط والقمح السوري وتهريبه إلى شمال العراق.

وفي الثاني عشر من تشرين الأول الماضي، أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف اكتشاف لوحة فسيفساء في الرستن بمحافظة حمص تعود للعصر الروماني ولا يوجد لها مثيل في العالم.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد في الـ16 من الشهر ذاته، أن هذا الاكتشاف دليل إضافي على دور سورية التاريخي كمركز إشعاع حضاري وثقافي وعلى ما تختزنه من موروث حضاري للبشرية جمعاء.