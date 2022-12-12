تركيا ترحّل 24 سورياً من أراضيها

قامت سلطات الإدارة التركية أمس بترحيل 24 سورياً بسبب وجودهم غير النظامي في ولاية كليس، وذلك بعد يوم واحد على قيامها بترحيل 90 لاجئاً سورياً من أراضيها إلى مناطق سيطرة مرتزقتها الإرهابيين بريف مدينة إعزاز شمال حلب.

ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن وكالة «إخلاص» التركية، أن فرق قيادة الدرك بمقاطعة كليس ألقت القبض على 4 مهاجرين غير شرعيين في قرية كلبراسيت التابعة لناحية البيلي و20 مهاجراً غير نظامي في المنطقة الريفية بقرية ياغيز.

وأضافت: «تم ترحيل المهاجرين الذين قرروا القدوم إلى تركيا بشكل غير قانوني من سورية عبر بوابة كوبانبي الحدودية، وتم توقيف شخصين قاما بتهريب المهاجرين».

وليل الجمعة- السبت، رحّلت سلطات الإدارة التركية 90 لاجئاً سورياً من أراضيها إلى مناطق سيطرة مرتزقتها الإرهابيين بريف مدينة إعزاز شمال حلب عبر معبر باب السلامة الحدودي شمال المدينة.

وبين هؤلاء اللاجئين أطفال ونساء، وذكرت سلطات الإدارة التركية أن ترحيلهم جاء بسبب عدم استكمال بيانات خاصة بإقامتهم، إضافة لعدم وجود بطاقات حماية مؤقتة لدى بعضهم الآخر.