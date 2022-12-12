غازبروم تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا!

قالت غازبروم الروسية: إنها «تعتزم شحن 42.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع الكميات التي تم شحنها خلال الأيام الماضية.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام، بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب الحرب الأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.

وأجرت دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات عاجلة، في محاولة لتجهيز اتفاق على سقف أسعار الغاز من أجل اجتماع لوزراء الطاقة مقرر في 13 كانون الأول، لكن الدول لا تزال منقسمة إزاء الخطة.

وخاضت دول الاتحاد الأوروبي جدلاً منذ شهور، حول ما إذا كانت ستضع حداً أقصى لأسعار الغاز، لكنها لم تسد الفجوة في وجهات النظر المتباينة حتى الآن.

وبموجب المسودة الأحدث للاقتراح الذي تبحثه الدول الأعضاء، يتم تفعيل الحد الأقصى إذا تجاوزت أسعار الغاز 231.66 دولار لكل ميغاواط ساعة لمدة خمسة أيام، في تعاقدات أقرب شهر استحقاق في مركز تجارة الغاز الهولندي، وزادت 35 يورو على السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال بناء على تقييمات سعره في ذلك الوقت.

ويقل هذا الحد الأقصى المقترح عن حد 275 يورو لكل ميغاوات ساعة، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، لكن الدول المعارضة، وعددها 12 دولة، قالت إنه لا يزال غير منخفض بما فيه الكفاية.

وفي وقت سابق، كانت دول الاتحاد الأوروبي اتخذت قراراً «بتحديد سقف سعر للغاز الروسي المنقول عن طريق البحر عند حد 60 دولاراً للبرميل»، لكن ذلك لم يلقى رضاً عند بعض الدول في الاتحاد.

من جانبها ردت موسكو على القرار الأوروبي، بأنها «ستمنع وصول النفط والغاز الروسي على الدول المؤيدة لهذا القرار».