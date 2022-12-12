أردوغان يهدد بقصف عاصمة اليونان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه إذا لم تهدأ اليونان عن الاستفزازات، فإن الطائرات الحربية والمسيرات التركية المسلحة ستضرب أثينا.

وأوضح أردوغان،”اليونان تخاف من طائراتنا الحربية وطائراتنا المسلحة من دون طيار.. يقولون إنها ستضرب أثينا..إذا لم يهدؤوا سنضرب طبعا..تركيا لا تعبث بهذه القضايا”.

وأضاف، “أصبحنا ننتج صواريخنا بأنفسنا وهذا أمر يخيف اليونان، فعندما تتحدث عن صاروخ “طيفون” تشعر اليونان بالخوف وتقول إنه يستطيع ضرب أثينا”.

وكان الرئيس التركي قد جدد مؤخراً، تهديداته ضد اليونان، الشريكة في حلف الناتو، وذلك بعد أول اجتماع للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي، "أياً كانت الدولة التي تزعجنا، وأياً كانت الدولة التي تهاجمنا، سيكون ردنا دائماً، قد نصل فجأة في منتصف الليل".

ورداً على سؤال عما إذا كان يقصد شنّ هجوم على اليونان، قال أردوغان للصحافي: "لقد فهمت الأمر بشكل صحيح، وكان ينبغي أن يلتقطوا (اليونان) هذه الرسالة أيضاً".

علاقات متوترة

وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا توترات منذ فترة طويلة، وتصاعدت الخلافات بعد الاتهامات

التركية لليونان بعسكرة الجزر اليونانية شرقي بحر إيجه.

من جانبه، حذّر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في أيلول الماضي، تركيا من التشكيك في سيادة اليونان على جزر بحر إيجه.

ويأتي ذلك، فيما قالت الولايات المتحدة، إنّ سيادة اليونان على جزيرتين في بحر إيجه ليست "موضع شكّ"، بعدما احتجّت أنقرة رسمياً على انتشار عسكري يوناني في الجزيرتين.