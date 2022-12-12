الجيش السوري يرسل أكبر تعزيزات إلى منبج وعين العرب

تداولت صفحات محلية تسجيل صوتي لقائد عسكري سوري، يؤكد فيه تعزيز نقاط انتشار الجيش السوري في منطقتي منبج وعين العرب، على طول خطوط التماس مع الجيش التركي والميليشيات الموالية له.

وقالت مصادر الأحد إن التعزيزات تأتي في ضوء الاستعداد لمواجهة مع أي عدوان تركي محتمل، مؤكدة أن الجيش السوري رفد قواته بجنود وذخيرة وعتاد عسكري ثقيل عبارة عن دبابات ومدفعية وراجمات صواريخ.

وبحسب المصادر، فإن هذه التعزيزات هي الأضخم للجيش السوري في ريف حلب الشمالي، منذ أطلق الرئيس التركي أردوغان تهديداته بشأن القيام بعملية عسكرية واسعة في الشمال السوري.

وتتقاطع المعلومات الميدانية مع أنباء عن رفض "قسد" لعرض روسيا، بخصوص انسحاب قواتها من المناطق المذكورة، في مقابل تخلي أنقرة عن عملية الغزو البرية المرتقبة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لـ "قسد" إنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الروس، بشأن دخول المؤسسات السورية إلى منبج وعين العرب، ودمج الذراع الأمني لـ "قسد" (الأسايش) ضمن القوات الأمنية السورية.

وأضافت أن "قسد"لازالت تصرّ على الاعتراف الرسمي بمليشياتها من قبل الدولة السورية، حتى يتم الموافقة على المقترحات الروسية.