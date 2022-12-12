توقيف نصاب مطلوب في حماة

من خلال متابعة البحث عن المطلوبين بالجـ.رائم ، وبعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حماة حول وجود شخص يدعى ( مازن . خ) مطلوب بجـ.رم النصب والاحتيال على المواطنين وبحقه عدة طلبات.

ومن خلال المتابعة والمراقبة تمكن الفرع المذكور من إلقاء القبض على عليه وحجز سيارة خاصة كان يستخدمها نوعها ( هونداي افانتي )، وبتدقيق وضعه تبين أنه مطلوب بجـ.رم الاحتـ.يال والاتجار بالآثار وبحقه حكم بالسجن لمدة خمسة عشر عام بجرم تجارة الآثار، وبالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بالطلبات المذكورة وأنه قام بالنصب والاحتيال على المواطنين بمبالغ مالية كبيرة بعد إيهامهم أنه قادر على مساعدتهم عن طريق أشخاص متوارين ذو نفوذ.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه ومازالت الأبحاث مستمرة عن المتوارين وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية