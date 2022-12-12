سلاح روسي جديد.. الجنود الأوكران يفرّون عند رؤيته

أوردت ورسائل إعلام روسية صوراً لمدرعة روسية حديثة، استخدمت مؤخراً في الحرب الأوكرانية، مؤكدة أن الجنود الأوكران يفرّون عند رؤيتهم للمركبة "غير المألوفة".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن قائد عسكري روسي، قوله إن "الحادث وقع خلال إحدى المهام الأخيرة، حيث كان يجري استهداف مخابئ العدو، الذي فرّ عند رؤيته للسلاح المدمّر".

وأوضح القائد أن هذه الآلية تعتبر بالنسبة للعدو "غير مألوفة وغير مفهومة"، حتى أنهم عرضوا مكافآت لأولئك الذين قد يتمكّنون من اغتنام إحدى عربات "المدمّر" خلال المعارك.

ويطلق على المدرعة القتالية اسم "terminator" أو "المدمّر"، وهي قادرة على تحمل ضربة صاروخ "جافلين" الأمريكي المضاد للدروع، إضافة إلى قاذفات القنابل التي ينتجها الناتو.

وكانت المدرعة عرضت أول مرة في آب الماضي، وهي تندرج ضمن خانة العربات القتالية الداعمة للدبابات، وجرى استخدامها مؤخراً من الفيلق الروسي الثالث العامل في المنطقة العسكرية الغربية من أوكرانيا

نوفوستي