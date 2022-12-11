حالة الطقس: الاثنين ١٢/١٢/٢٠٢٢

بيّن المتنبئ الجوي كناز كيوان أن شهر كانون الثاني هو الأكثر برودة بالتالي تنخفض معدلات درجات الحرارة، وأوضح أن الأجواء مستقرة نهاراً، بينما يستمر الجو بارداً ليلاً في أغلب المناطق، مشيراً إلى أن دمشق اليوم قد تسجل ليلاً 6 درجات مئوية في وقتٍ كانت أمس 5 درجات.

وحذر كيوان من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتدني مستوى الرؤية الأفقية، وتشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر، لافتاً إلى استمرار الضباب خلال ساعات الصباح على معظم المناطق، ويتلاشى تدريجياً بارتفاع درجات الحرارة، بينما يتجدد الليلة وصباح يوم غد في أغلب المناطق.

وقال المتنبئ الجوي إن درجة الحرارة المنخفضة تنكسر بدءاً من مساء يوم الإثنين وصباح الثلاثاء، وبالنسبة للرياح، أضاف كيوان أنها شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج بدرجة حرارة 23 بالمئة.

وأوضح كيوان أن البلاد تشهد هطولات مطرية بدءاً من المناطق الشمالية الغربية والساحلية والوسطى على شكل زخات يوم غد، لافتاً إلى أن الأجواء شتوية مع انخفاض على درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء.



شام إف إم