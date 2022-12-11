ارتفاع تكلفة دعم الخبز المصري إلى 3 مليارات دولار سنوياً واحتياطي القمح لا يكفي أكثر من 5 أشهر

ارتفعت تكلفة برنامج الخبز المصري المدعوم، الذي يغطي 71 مليون مواطن، من51 مليار جنيه سنوياً إلى 76 مليار جنيه (3 مليار دولار)، بحسب تصريحات وزير التموين المصري علي المصيلحي.

وأضاف مصيلحي أن احتياطيات البلاد من القمح كافية لمدة 5.2 شهر بينما ستكفي احتياطيات السكر حتى آذار/ مارس 2023، بينما وصل احتياطي مصر من الزيت إلى 5.7 شهر.

وأضاف المصيلحي أن أسعار الأرز والسكر البالغة "10.5" جنيه والزيت البالغ 25 جنيها تقتصر على حاملي البطاقة التموينية، مشيراً إلى أن المواطنين خارج المنظومة التموينية يتعاملون داخل المجمعات وفقا للسعر الحر، وليس مدعوماً من قبل الدولة، ولكنه أقل من سعر السوق.

وعقب مصيلحي عن أسباب ارتفاع أسعار الأرز في مصر، موضحًا أن الأرز سلعة محلية لا يتم استيرادها، كما أن ارتفاع سعر السلع البديلة مثل القمح أو الذرة نتيجة تزايد الإقبال على الطلب، أدى إلى ارتفاع سعر الأرز. موضحاً أن جميع السلع تتأثر ببعضها.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2% في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مقابل 6.2% للشهر نفسه من العام السابق، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

ونما الاقتصاد المصري 4.4% في الربع الأول من العام المالي 2022-2023، رغم تفاقم أزمة التضخم ونقص سلاسل الإمداد مع استمرار تداعيات فيروس كوفـ. ـيد- 19، والأزمة الروسية الأوكرانية، فضلًا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.