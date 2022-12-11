أردوغان يلمّح إلى ترشحه لولاية أخيرة رئاسية في عام 2023

11-12-2022

أردوغان يلمّح إلى ترشحه لولاية أخيرة رئاسية في عام 2023

لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  إلى أنه سيسعى للفوز بولاية رئاسية أخيرة، معلنا أنه سيسلم الراية بعدها إلى "الشباب".

سنطلق بناء قرن تركيا بالدعم الذي نطلبه باسمنا للمرة الأخيرة من شعبنا عام 2023
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال افتتاح مشاريع في سامسون شمال البلاد: "سنطلق بناء قرن تركيا بالدعم الذي نطلبه باسمنا للمرة الأخيرة من شعبنا عام 2023"، في إشارة إلى أنه سيحكم لولاية أخيرة إذا فاز في انتخابات عام 2023.

وأضاف: "سنسلم هذه الراية المقدسة لشبابنا".

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو 2023، يأمل أردوغان أن يواصل هو وحزبه "العدالة والتنمية" حكمهما للبلاد المستمر منذ عام 2003.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...