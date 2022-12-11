ميقاتي يجتمع مع بن سلمان ويتعهد بـ منع الإساءة للسعودية

اجتمع أمس السبت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برئيس الوزراء اللبناني المكلّف نجيب ميقاتي في العاصمة السعودية الرياض، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وبحسب الوكالة، أكد ميقاتي، على التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى السعودية وكل الدول العربية لا سيما منها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفيما عبر رئيس الوزراء اللبناني عن شكره لـ "مواقف المملكة" تجاه لبنان، أشاد بدورها في "إرساء المصالحة اللبنانية وتكريس مرحلة السلام" بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف.

من جانبه، أكد محمد بن سلمان على "حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة وفرنسا للشعب اللبناني".

ونقلت الوكالة تأكيد الطرفين على أهمية انتخاب رئيس للبنان وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع لها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.

إلى ذلك، أفادت معلومات لقناة "إل بي سي" اللبنانية بأن لقاء ميقاتي بمحمد بن سلمان جاء بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.