ضبط شحنة مخدرات معدّة للتهريب إلى الأردن الخليج

أفادت تقارير إعلامية من سوريا السبت ١٠/١٢/٢٠٢٢ بضبط شحنة مخدرات، كانت مجهزة للتهريب إلى الأردن و دول الخليج.

وتم إحباط تهـريب نحو 70 ألف حبة كبتاجون، كانت مجهزة للتهريب إلى دول الجوار كالإردن ودول الخليج، وفقاً لموقع "بلدي نيوز" الذي نقل الخبر عن مصادر محلية.

وتم اتلاف كامل الكمية بحضور قادة من التحالف الدولي الموجودين في قاعدة " التنف"، وقادة من فصائل مسـلحة مدعومة من قوات التحالف.

وتعد هذه الشحنة الثالثة من نوعها لمهربي المخدرات، فى إطار رغبة سوريا فى مواجهة تهريب هذه المواد الضارة، والضرب بيد من حديد كل من يتعامل بهذه المواد أو الاتجار بها.

وفي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أحبطت الجمارك الأردنية محاولة لتهريب 237 ألف حبة كبتـاغون مخدرة بلغ وزنها 42 كيلوغراما، قادمة من الأراضي السورية.

وكانت تلك الكمية مخبأة داخل تجويف في جسم شاحنة براد محمل بالفواكه، وقادم من إحدى الدول المجاورة، دون أن تسميها، وفقاً لوكالة الأنبار الأردنية "بترا".

في حين كشف الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، أن مصدر تلك الكمية هو سوريا، مشيراً إلى أن من ضبطها هم كوادر مركز جمرك "نصيب - جابر" الحدودي.

وأحبطت السلطات الأردنية في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، محاولة تسلل وتهـريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وتم حينها ضبط 287 كف حشيـش، و259120 حبة كبتاغون، تم تحويلها إلى الجهات المختصة الأردنية.