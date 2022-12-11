تركيا تدعو روسيا لتنفيذ تعهداتها بشأن التنظيمات الكردية في سوريا

أعربت تركيا تطلعها إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع روسيا، بخصوص تنظيم "PKK /YPG" في سوريا.

جاء ذلك خلال مشاورات سياسية عقدت في إسطنبول، بين مسؤولين من الجانبَين برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، ونظيره الروسي سيرجي فيرشينين، وفقاً لقناة "TRT".

وجرى خلال المحادثات التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، وضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد.

وأشار الجانب التركي مجدداً إلى حزم أنقرة في مكافحة تنظيم "PKK /YPG"، معتبراً أنه يشكل تهديداً وجودياً لوحدة أراضي سوريا، وللأمن القومي التركي.

ورأت تركيا أن تمديد الآلية الأممية لإيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، يلعب دوراً مصيرياً في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأكثر من 4 ملايين شخص محتاج في البلاد.

واعتبر المسؤولون الأتراك أنه سيكون من المفيد مواصلة العمل بهذه الآلية، على حد تعبيرهم.

كما تناول الجانبان إصلاح الأمم المتحدة، وتنفيذ اتفاقية اسطنبول للحبوب، والوضع في كل من أوكرانيا وسوريا، وملفات ليبيا والشرق الأوسط وشرقي المتوسط.

وأكدت تركيا ضرورة إعادة هيكلة الأمم المتحدة وآلية صنع القرار، وخاصة مجلس الأمن، من خلال مفهوم أكثر شمولاً وعدلاً وفاعلية.

في حين جرى التأكيد على ضرورة العودة إلى المفاوضات لإيجاد حل عادل ومستدام، من أجل إنهاء الحـ. ـرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن تلك المشاورات السياسية جرت يومي 8 و9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.