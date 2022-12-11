تحذيرات من تحول الخضار إلى علف للأغنام

كشف عضو لجنة تسيير سوق الهال بدمشق ولجنة المصدرين أسامة قزيز، عن وجود تراجع باستجرار الخضراوات من المزارعين ومن قبل أصحاب محال المفرق، وذلك نتيجة ارتفاع أجور النقل.

وبيّن قزيز في تصريح صحفي، أن أجور النقل ضمن المدينة وصلت إلى 80 ألف ليرة للسيارة الواحدة، ما أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية المستجرة من الفلاح بنسبة 20%.

وأشار إلى أن هناك خللاً يحدث دائماً في فترة انتهاء الموسم الصيفي وبداية موسمي الخريف والشتاء، فمثلاً البندورة الصيفية تكون بنهاية موسمها وتصبح غير قابلة للتصدير، وبنفس الوقت تكون البندورة البلاستيكية قد نزلت إلى الأسواق وبأسعار مرتفعة الثمن تفوق قدرة المستهلك الشرائية، ما يؤدي إلى عرض كبير من البندورة في السوق فتنخفض الأسعار ويضطر المزارع لبيعها بسعر منخفض.

وذكر قزيز أن هناك تراجعاً في أسعار الباذنجان والكوسا والزهرة والفاصولياء، والملفوف، ما بين 15-20%، وكذلك البطاطا التي يصعب تخزين الأنواع الخريفية منها، ووجود كميات مخزنة، الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعارها، وهذا ساهم بخسائر للمزارعين، في حين أن الفواكه تعاني من حالة ركود بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

كما حذر من أن استمرار انخفاض أسعار الخضراوات وضعف القوة الشرائية سيؤدي بالمزارعين إلى تقديم منتجاتهم من الخضار كعلف للأغنام، وإلى عزوفهم عن الزراعة خاصة مع ارتفاع أسعار الأسمدة وباقي مستلزمات الإنتاج الزراعي وعدم توفر المحروقات.