الديوك إلى نصف النهائي بعد فوزهم على المنتخب الانكليزي

واصل منتخب الديوك الفرنسي رحلة الدفاع عن لقبه كبطل للعالم بنجاح بتغلبه على جاره الإنكليزي بهدفين لهدف ليبلغ نصف النهائي للمرة السابعة بتاريخه بعد مباراة كبيرة قدمها الفريقان وانتهت بفوز أول للفرنسيين على جيرانه في ثالث مواجهاتهما في المونديال.

وجاء الهدف الأول للديوك في الدقيقة 17 عبر تسديدة صاروخية من أوربلين تشواميني استقرت في الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى بيكفورد وهو الهدف الأول للاعب ريال مدريد في المونديال والثاني على المستوى الدولي 19 مباراة، وسارت قبله وبعده الأمور سجالا بين الفريقين من دون خطورة تذكر على المرميين سوى تسديدتين إنكليزيتين، الأولى تصدى لها هوغو لوريس من أمام هاري كين والثانية بعيدة منحرفة من كين تصدى لها زميله في توتنهام ببراعة والأخير احتفل بمباراته الدولية 143 كأكثر اللاعبين الفرنسيين خوضاً للمباريات الدولية متخطياً ليليان تورام، وواصل هوغو تألقه مطلع الشوط الثاني فتصدى لصاروخية أخرى من بيلينغهام.

وفي الدقيقة 52 احتسب الحكم ركلة جزاء للإنكليز تسبب بها صاحب الهدف تشواميني فترجمها هاري كين المتخصص إلى هدف التعادل مسجلاً هدفه الثاني في البطولة والثامن في المونديال وهدفه الدولي رقم 53 في مباراته الثمانين معادلاً الهداف التاريخي للأسود الثلاثة واين روني، واشتعلت المباراة بعدها ليهدر الفرنسيون أول فرصتين حقيقيتين والأولى ردّها بيكفورد ببراعة من قدم رابيو، ووسط افضلية إنكبيزية كاد جيرو يرجح كفة الديوك من جديد لولا إبداع بيكفورد إلا أنه عاد بعد دقيقة واحدة وسجل الهدف الثاني برأسية قريبة ومحكمة مسجلاً هدفه الدولي الـ53 والثالث في المونديال الحالي، كان ذلك في الدقيقة 78 وما هي إلا 5 دقائق حتى تسبب تيو هيرنانديز بركلة جزاء ثانية للإنكليز فأطاح بها كين فوق المرمى مهدراً فرصة التعادل والعودة للأسود الثلاثة الذين أخفقوا ببلوغ مربع الكبار.

وبذلك ضرب بطل العالم الفرنسي موعداً مع أسود

الوطن