مخاوف الركود تطيح بخام النفط الأمريكي!

انخفضت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات متقلبة الجمعة، مع تسجيل الخامين القياسيين أكبر خسائر أسبوعية منذ عدة شهور وسط مخاوف متنامية من الركود، في أعقاب بيانات ضعيفة بالصين وأوروبا والولايات المتحدة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتاً إلى 71.02 دولار للبرميل عند التسوية، مسجلاً أدنى مستوى في 2022، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 76.10 دولار للبرميل عند التسوية.

وقال محللون: «أي مخاوف بشأن العرض أصبحت ثانوية بالنسبة للمخاوف بشأن الاقتصاد».

وكانت أسعار النفط قد حصلت على بعض الدعم وارتفعت أكثر من 1%، في وقت سابق من الجلسة، بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن «بلاده أكبر دولة مصدّرة للطاقة في العالم، قد تخفض الإنتاج رداً على فرض سقف لسعر صادراتها من الخام».

وأدى ارتفاع أعلى بقليل من المتوقع في #أسعار المنتجين بالولايات المتحدة، وأخبار عن إعادة التشغيل الجزئي لخط أنابيب كيستون، إلى «تراجع مكاسب الخام ودفع الخامين القياسيين إلى الانخفاض أكثر من دولار للبرميل».

وأُغلق خط كيستون في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد تسرب 14000 برميل نفط في كانساس.

وسجَّل الخامان القياسيان خسائر أسبوعية بنحو 10% لكل منها، في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية للخام الأمريكي منذ أوائل آب، ولـ”برنت” منذ نيسان.

وفي الصين، قال خبراء اقتصاد: إن «ارتفاع عدد إصابات الفايروس المستجد سيضعف على الأرجح النمو الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة، على الرغم من تخفيف بعض القيود، مما يؤدي إلى انتعاش ولكن في وقت لاحق في عام 2023».