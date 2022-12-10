المغرب يدخل التاريخ وينهي أحلام رونالدو

دخل منتخب أسود الأطلس المغربي تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه ببلوغه نصف نهائي النسخة الثانية والعشرين للمونديال عقب تغلبه على نظيره البرتغالي بهدف يتيم ليصبح الفريق الشقيق أول فريق عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز، بينما ودّع المنتخب البرتغالي البطولة ومعه أسطورته كريستيانو رونالدو الذي أنهى مسيرته على الوجه الأسوأ.

وبدأ المغاربة المباراة بهدوء محاولين امتصاص فورة المنافسين ونجحوا بإبطال مفعولهم خاصة أمام المرمى ثم كانت المبادرة فسارت الأمور كما يشتهي المدرب الركراكي ولاعبوه على الرغم من السيطرة البرتغالية على الكرة.

ومع ذلك وصل الأشقاء إلى مرمى ديوغو كوستا ومع نهاية الشوط وإثر هجمة مغربية سريعة (الدقيقة 42) رفع يحيى عطية الله كرة موزونة قفز إليها يوسف النصيري أعلى من الجميع وحولها هدفاً أول انتهى إليه الشوط الأول، والهدف هو الثاني للنصيري لاعب إشبيلية وهو الدولي السابع عشر في 55 مباراة.

وفي الثاني استمرت الأفضلية البرتغالية مع تراجع مغربي واضح للدفاع عن التقدم وقام المدربان بالتبديلات كاملة فزج سانتوس برونالدو وكانسيللو وفتينا ولياو وهورتا، لكن النتيجة لم تتغير وتصدى الحارس ياسين بونو لأخطر كرتين من فرنانديز ورونالدو لتنتهي المباراة بخروج السيلكيسيون وتأهل أسود الأطلس الذين سيلتقون بالفائز من مباراة فرنسا مع إنكلترا التي ستقام بعد قليل.

الوطن أون لاين