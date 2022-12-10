تايلور سويفت تخوض تجربتها الإخراجية الأولى

قالت شركة "سيرشلايت بيكتشرز" الأمريكية للإنتاج السينمائي، أمس الجمعة، إن تايلور سويفت، المغنية الحائزة على عدد من جوائز "جرامي"، ستخوض تجربتها الإخراجية الأولى بنص من تأليفها.

ولم تكشف "سيرشلايت"، المملوكة جزئيا لشركة "والت ديزني"، عن موضوع فيلم سويفت أو موعد إصداره المحتمل.

وقال ديفيد جرينباوم وماثيو جرينفيلد، رئيسا شركة "سيرشلايت"، في بيان: "تايلور فنانة وراوية قصص لا تتكرر في جيل واحد. التعاون معها وهي تشرع في هذه الرحلة الإبداعية الجديدة والشيقة يمثل متعة خالصة وامتيازا".

وسويفت حائزة على 11 جائزة جرامي والوحيدة في تاريخ جوائز "جرامي" التي تفوز بجائزة ألبوم العام ثلاث مرات.