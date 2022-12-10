زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب "مينداناو" بالفلبين

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا شدته 5.6 درجة ضرب منطقة "مينداناو" بالفلبين في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت (مساء الجمعة بتوقيت جرينتش).

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 60 كيلومترا.

وكان المركز الأوروبي قد قدر في البداية شدة الزلزال عند 6.1 درجة.

وضرب زلزال آخر بلغت قوته 5 درجات قبل أسبوعين منطقة "كاراجا" في جزيرة "مينداناو".

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن مركز الزلزال وقع قبالة شمال شرق بلدة "كورتيس" بمقاطعة "سوريجاو ديل سور".

وتشهد الفلبين عادة حدوث العديد من الزلازل نظراً لكونها تقع داخل ما يعرف بالحزام الناري في المحيط الهادئ.

و"الحزام الناري" منطقة على شكل حدوة حصان ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين حول حوض المحيط الهادي.

