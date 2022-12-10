أردوغان يناقش مع " غازبروم" الروسية مركز الغاز في تركيا

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أمس الجمعة، أليكسي ميللر، المدير التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية للغاز، في قصر "وحيد الدين"، في مدينة إسطنبول التركية.

وناقش أردوغان وميللر "توريد الغاز الروسي للمستهلكين الأتراك، فضلاً عن آفاق إنشاء مركز للغاز في البلاد"، وفقاً لما ذكرت شركة "غازبروم" عقب زيارة عمل قام بها وفدها إلى تركيا.

وكان المدير التنفيذي لشركة "غازبروم" أكد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنّ الخطوط الجديدة المحتمل إنشاؤها على خط الغاز "السيل التركي" (تركيش ستريم) ستستخدم مضخات روسية الصنع.

وقال ميللر في تصريحات إلى "القناة الروسية الأولى": "لن أقول الآن عدد الخطوط التي ستكون موجودة، يجب علينا أولاً أن نقرر بالطبع، حجم الضخ".

وأضاف: "لكن على أيّ حال، هذه قدرات نقل غاز جديدة عبر البحر الأسود، عبر خط السيل التركي، مع إنشاء مركز تجاري على حدود تركيا، وحدود الاتحاد الأوروبي، أما بالنسبة للتوربينات، بالطبع، ستكون توربينات روسية الصنع".

وأوضح: "نحن نتحدث عن كل تلك الأحجام التي فقدناها بسبب أعمال الإرهاب الدولي في خطوط أنابيب السيل الشمالي، لذلك فإنّ حجم الإمدادات يمكن أن يكون كبيراً".

وكان أردوغان أعلن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنه أعطى مع نظيره الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليمات من أجل "بدء الأعمال المشتركة المتعلقة بإنشاء المركز الدولي لتوزيع الغاز في تركيا".

وفي وقت سابق، أعلن بوتين أنّ بلاده تستطيع استبدال ترانزيت الغاز إلى أوروبا عبر خطوط "نورد ستريم" بخطوط أنابيب جديدة، يمكن مدها في منطقة البحر الأسود وتركيا.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنّ من الممكن أن "تصبح تركيا مركزاً لتوزيع موارد الطاقة الروسية، بما في ذلك إلى أوروبا".