09-12-2022
البرازيل تخرج بركلات الترجيح أمام كرواتيا
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عانى منتخب البرازيل أمام كرواتيا بسبب ظلم الكرة ففقد مكانه في نصف نهائي مونديال قطر وخسره المونديال حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بعد إضاعة العديد من الفرص البرازيلية في الشوط الثاني أجهضها الحارس ليفاكوفيتش.
المباراة حملت الرقم 71 في المباريات التي ذهبت للتمديد ثم كانت رقم 33 تذهب لركلات الترجيح الني لم تخذل كرواتيا للمباراة الرابعة علي التوالي فبات ذلك ماركة مسجلة باسم الكروات.
المباراة انتهى وقتها الأصلي سلبا وفي التمديد تقدم نيمار للبرازيل في الدقيقة 105 ولكن بيتكوفيتش سجل التعادل في الدقيقة 117 فذهبت المباراة لترجيح وفازت كرواتيا بأربع ركلات لاثنتين.
الوطن
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