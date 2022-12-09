البرازيل تخرج بركلات الترجيح أمام كرواتيا

09-12-2022

البرازيل تخرج بركلات الترجيح أمام كرواتيا

عانى منتخب البرازيل أمام كرواتيا بسبب ظلم الكرة  ففقد مكانه في نصف نهائي مونديال قطر  وخسره المونديال حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بعد إضاعة العديد من الفرص  البرازيلية في الشوط الثاني أجهضها الحارس ليفاكوفيتش. 

المباراة حملت الرقم 71 في المباريات التي ذهبت للتمديد ثم كانت رقم 33 تذهب لركلات الترجيح الني لم تخذل كرواتيا للمباراة الرابعة علي التوالي فبات ذلك ماركة مسجلة باسم الكروات. 
المباراة انتهى وقتها الأصلي سلبا وفي التمديد تقدم نيمار للبرازيل في الدقيقة 105 ولكن  بيتكوفيتش سجل التعادل في الدقيقة 117 فذهبت المباراة لترجيح وفازت كرواتيا بأربع ركلات لاثنتين.

الوطن

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