مدرب منتخب إسبانيا يستقيل بعد خسارة فريقه

استقال لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم، من منصبه عقب هزيمة المنتخب الصادمة في دور الـ 16 أمام منتخب المغرب في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وكان إنريكي البالغ من العمر 52 عاما قد تولى مهمة تدريب الفريق في 2018، وقاد إسبانيا إلى دور نصف النهائي في البطولة الأوروبية "يورو 2020".

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن "مشروعا جديدا" سيبدأ، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لموعد الإعلان عن تعيين مدرب جديد.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: "نود أن نشكر لويس إنريكي وفريق التدريب العامل معه بأكمله".