إحصائية لعدد مرضى السرطان في مشفى البيروني

كشف اختصاصي بالمعالجة الشعاعية للأورام في مشفى البيروني بدمشق لـ”كيو ستريت”، أن عدد القبولات الجديدة لمرضى السرطان في المشفى من بداية عام 2022 وحتى شهر تشرين الأول الماضي، وصل إلى 10088 مريضاً.

وأكد الدكتور “محمد العواك”، أن العدد متقارب مع عدد القبولات لعام 2021 الماضي، حيث تم قبول 10100 مريض.

وأشار “العواك” إلى أن عدد المراجعين للمشفى منذ بداية العام الحالي ولغاية الشهر العاشر، بلغ 126100 مراجع، كما تم إجراء حوالي 91 ألف جلسة شعاعية لمرضى المعالجة الشعاعية.

علماً أن عدد المراجعين للبيروني في عام 2021، وصل إلى 125700 مراجع، وتم إجراء نحو 92700 جلسة شعاعية.

وبالنسبة لنوع السرطان الأكثر شيوعاً، بيّن الدكتور أنه سرطان الثدي، حيث يشكل تقريباً مجمل الإصابات عند المرضى، يليه سرطان الرئة والقولون والمستقيم، مضيفاً أن سرطان البروستات يبقى الأشيع عند الذكور بالنسبة للقبولات الجديدة في المشفى.

أما عن عدد الوفيات في المشفى، ذكر “العواك” أنه تم تسجيل زيادة في عدد الوفيات عن العام الماضي، حيث وصلت إلى 145 وفاة، أما العام الماضي، لم تتجاوز 110 وفيات، منوهاً إلى أن السرطان قد لا يكون السبب المباشر للوفاة.