السعودية تعلن عن تنظيم إكسبو الحج

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها ستقيم "إكسبو الحج 2023" مطلع شهر كانون الثاني من العام المقبل، في محافظة جدة.

ووفق بيان نشرته صحف سعودية رسمية، قالت الوزارة إنها تستهدف منه "استعراض الخدمات والحلول المبتكرة لتسهيل إجراءات وصول ضيوف الرحمن إلى الحرمين الشريفين بسهولة ويسر".

وأكدت أن المؤتمر والمعرض يستهدف كذلك "رفع جودة الخدمات المقدمة، والإسهام في إثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، وجمع صنّاع القرار، وروّاد الأعمال، والمبتكرين، والباحثين تحت سقف واحد، لبحث وتنفيذ مجموعة من الحلول الميسرة والخيارات المبتكرة لتسهيل رحلة أداء الحج والعمرة".

وقال البيان إن المؤتمر سيشهد "تقديم مقترحات لمشاريع مستقبلية لتطوير البنية التحتية، وتأهيل المواقع الدينية والمعالم التاريخية، واستحداث الحلول التقنية التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء رحلتهم الدينية وجعلها ذكرى لا تنسى".