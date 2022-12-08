رحلة إسعافية لقطار اللاذقية بـ سعة ألف راكب

08-12-2022

رحلة إسعافية لقطار اللاذقية بـ سعة ألف راكب

أكد مدير فرع الخطوط الحديدية في اللاذقية فادي نصير تسيير قطار برحلة إضافية من اللاذقية باتجاه جبلة – بانياس – طرطوس، لتخفيف الازدحام وتأمين نقل المواطنين إلى الوجهات المذكورة.

وأشار نصير إلى أن القطار يستوعب نحو ألف راكب بحدود عشرة عربات، وتم التدخل الإسعافي لنقل الركاب عند الثالثة إلى خمس دقائق ظهر اليوم، وفقاً لتوجيهات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

ونوّه مدير الخطوط الحديدية في اللاذقية إلى تسيير رحلة الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم، لتأمين أكبر عدد ممكن من الركاب بالتنسيق مع الإدارة العامة.

الوطن اون لاين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...