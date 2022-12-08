رحلة إسعافية لقطار اللاذقية بـ سعة ألف راكب

أكد مدير فرع الخطوط الحديدية في اللاذقية فادي نصير تسيير قطار برحلة إضافية من اللاذقية باتجاه جبلة – بانياس – طرطوس، لتخفيف الازدحام وتأمين نقل المواطنين إلى الوجهات المذكورة.

وأشار نصير إلى أن القطار يستوعب نحو ألف راكب بحدود عشرة عربات، وتم التدخل الإسعافي لنقل الركاب عند الثالثة إلى خمس دقائق ظهر اليوم، وفقاً لتوجيهات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

ونوّه مدير الخطوط الحديدية في اللاذقية إلى تسيير رحلة الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم، لتأمين أكبر عدد ممكن من الركاب بالتنسيق مع الإدارة العامة.

الوطن اون لاين