08-12-2022
رحلة إسعافية لقطار اللاذقية بـ سعة ألف راكب
أكد مدير فرع الخطوط الحديدية في اللاذقية فادي نصير تسيير قطار برحلة إضافية من اللاذقية باتجاه جبلة – بانياس – طرطوس، لتخفيف الازدحام وتأمين نقل المواطنين إلى الوجهات المذكورة.
وأشار نصير إلى أن القطار يستوعب نحو ألف راكب بحدود عشرة عربات، وتم التدخل الإسعافي لنقل الركاب عند الثالثة إلى خمس دقائق ظهر اليوم، وفقاً لتوجيهات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
ونوّه مدير الخطوط الحديدية في اللاذقية إلى تسيير رحلة الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم، لتأمين أكبر عدد ممكن من الركاب بالتنسيق مع الإدارة العامة.
الوطن اون لاين
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