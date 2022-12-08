شركة BS توضّح آلية تعبئة البنزين والمازوت وتكشف عن خطة تقوم على الدفع المسبق!!

بعد إعلان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أن شركة B.S استطاعت تأمين كمية من المشتقات النفطية، بسعر التكلفة للفعاليات التجارية والصناعية، يتساءل الكثيرون عن آلية الاستفادة وطرق التعبئة.

شركة BS أوضحت أنها أنهت حاليا تجهيز المحطات التي استثمرتها في مختلف المحافظات السورية استعداداً لافتتاحها أمام الراغبين مطلع الأسبوع القادم.

وأضافت أن التوزيع سيبدأ يوم الأحد أو الأثنين كأقصى حدّ بعد الانتهاء من تركيب نظام حديث الدفع بحيث لا يدخل العامل البشري في عملية تعبئة البنزين، حيث تتم كل العمليات بشكل الكتروني والأسعار بسعر التكلفة.

وأوضحت الشركة أنه بإمكان الزبون طلب الكمية التي يريدها ودفع قيمتها نقداً في مكتب الكاش الأول مع قابلية الارتجاع، حيث يتم قطع فاتورة مع رقم باركود معين معرف على المضخة الموافقة له التي سيتم التعبئة منها، وعند الوصول إلى المضخة تكون الخدمة اما ذاتية أو عن طريق العامل لتعبئة خزان الوقود بالمادة المطلوبة.

و بحسب ما نقلت صحيفة الوطن عن الشركة، ففي حال عدم استيعاب خزان آلية الزبون الكمية المدفوع قيمتها كاملة يقوم عامل المضخة بقطع إشعار مرتجع بقيمة الكمية التي لم يتم تعبئتها.

وقالت الشركة أنه حرصاً لعدم التعبئة بشكل يومي يتم إدخال رقم السيارة وبناءً عليه يظهر تاريخ آخر تعبئة ولن يسمح للسيارة الواحدة بالتعبئة لأكثر من مرة خلال ٥ أيام، وذلك لإدارة أزمة الوقود.

وأوضحت BS أنه سيبدأ تفعيل المشروع بشكل تصاعدي، حيث يوجد خطة مستقبلية لإمكانية التشريج للشركات لاحقاً بحيث تسدد ثمن احتياجاتها مسبقاً وتتجه الآليات إلى المحطات للتعبئة.