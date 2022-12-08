الكشف عن سر وجود ثقوب في جوارب لاعبي كرة القدم

08-12-2022

الكشف عن سر وجود ثقوب في جوارب لاعبي كرة القدم

 اصبحت رؤية الثقوب في جوارب لاعبي كرة القدم  مشهدا مألوفاً خلال  كأس العالم 2022.

 والسبب في ذلك ليس الموضة وليس قلة الإمكانيات المادية، إنما المساعدة في منع تقلصات العضلات، والتي تنتج عن نقص الدورة الدموية في أرجل اللاعبين.

ويتلقى لاعبو كرة القدم زوجاً جديداً من الجوارب مباشرة قبل بدء كل مباراة، ونظرا لكونه جديدا، فإن القماش الصناعي ليس مرنا بدرجة كافية، خاصة بالنسبة لمن لديهم أرجل كبيرة.وفقا لـ"سكاي نيوز عربية"

ويمكن أن تكون الجوارب الضيقة غير مريحة، وقد تقطع الدورة الدموية في بعض الأحيان، مما قد يؤدي إلى تقلصات.

ولتخفيف الضغط، يقوم بعض اللاعبين ببساطة بفتح ثقوب في الجزء الخلفي من الجوارب، حيث تكون عضلة الساق هي الأكبر.

ولا تحدث التشنجات بسبب المجهود البدني فحسب، بل يمكن أن تحدث أيضا بسبب نقص الماء.

هذا لأن أجسامنا تتكون أساسا من الماء (في المتوسط حوالي 60 بالمئة) ، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مستوى الأملاح في خلايا الجسم ، بما في ذلك خلايا العضلات، عند المستوى الصحيح.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الماء مهم للحفاظ على المستويات الصحيحة من المغنيسيوم والبوتاسيوم في الجسم، حيث تساعد هذه المعادن في التحكم في آلية الشفاء بخلايا العضلات والحفاظ عليها، وبالتالي تمنع الانكماش المفرط للخلايا والتشنجات.

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