قائد قسد: سأذهب إلى دمشق عندما تنضج الظروف

قال قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي، في حديث إلى “الشرق الأوسط”، إنَّ «إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب “خانت” قواتِه لدى عدم وقوفها ضد التوغّل التركي في نهاية 2019».

وسُئل عن قلقه من تعرض قواته لـ”خيانة” أخرى، فأجاب: «نحن دائماً قلقون، ولكن نأمل أن تفي إدارة الرئيس جو بايدن بالتزاماتها ولا تسمح لتركيا بالقيام بأي عملية عسكرية» في سوريا.

وأوضح أنَّ طائرات تركية «دخلت إلى منطقة دير الزور على بعد 70 كلم داخل الحدود، واستهدفت مخيم الهول بعمق 80 كلم، والأجواء السورية كانت مفتوحة»، وأنَّ أميركا لم تفعل شيئاً سوى الإدلاءِ بتصريحات.

وكشفَ عبدي مضمون محادثاته مع قائد القوات الروسية العماد الأول ألكسندر تشايكو الذي زاره في مقره شرق الفرات، قائلاً: «روسيا حالياً في موقف محايد بيننا وبين تركيا، وتحاول أن تجعلَ اتفاقية سوتشي لعام 2019 سارية المفعول، وأن تعالجَ الخروقات. نحن من جهتنا لدينا ملاحظات كثيرة جداً على تركيا والخروقات الكثيرة التي تقوم بها».

وقال رداً على سؤال إنَّ «قسد جزء من المنظومة الدفاعية للجيش السوري. لكنَّ لدينا شروطاً وتفاصيل. لدينا 100 ألف مسلح وهم بحاجة إلى حل دستوري»، وزاد أنَّه سيذهب إلى دمشق «عندما تنضج الظروف للحل».