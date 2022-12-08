أنقرة تشل مصادر قسد النفطية.. الخسائر تتجاوز هذا الرقم ؟!

أفادت مصادر هندسية في الحسكة أن “معمل السويدية” شمال شرق سوريا للغاز الطبيعي الذي استُهدف بشكل مباشر من قِبل المسيّرات التركية في الـ23 من الشهر الماضي ما أفضى إلى خروجه عن الخدمة، يحتاج إلى صيانة أكثر من 3 أشهر، إذا لم تكن هناك أي عوائق.

المصادر ذاتها قالت إن «”قسد” كانت تستجرّ من معمل غاز السويدية كامل طاقته الإنتاجية، والتي تبلغ مليون متر مكعب يومياً، كما أنها كانت تنتج نحو 13 ألف أسطوانة غاز منزلي تبيعها في الأسواق المحلية».

وأضافت إن «ذلك الأمر سيعني بالضرورة فقدانها أرقاماً كبيرة من العائدات الشهرية إلى أن تتمّ عملية الصيانة. كذلك، ستضطرّ إلى استجرار الغاز المنزلي من أسواق إقليم كردستان العراق بقيمة 5 دولارات للأسطوانة الواحدة (22 ألف ليرة سورية)».

وتضاف إلى ما تَقدّم، كلفة الصيانة التي قد تنهك خزينة “قسد” بعد خروج نصف حقول النفط عن إمكانية الاستثمار.

وتشير المصادر إلى أن آثار الاعتداءات التركية على البنى التحتية النفطية شمال الحسكة، قد تظهر بعد شهر من خروج الحقول عن الخدمة، مقدّرةً خسارة “قسد” جرّاء تعطّل معمل غاز السويدية وحدَه بما يقارب 2.5 مليون دولار شهرياً، فضلاً عن خسائر أضخم نتيجة تعطّل العمل في حقول أخرى مستنزَفة.

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